Victoria Beckham también utiliza tarjeta de descuento en el súper

COMO BUENA AMA DE CASA…

Aunque parezca que Victoria Beckham no es de las que va al súper a hacer la compra, estamos muy equivocados. Vicky, como cualquier ama de casa, también se pasa por el súper para comprar cosas tan indispensables como el papel higiénico. Y no sólo eso sino que a pesar de su poderío económico sabe que existen las tarjetas de descuento porque a la hora de pagar no se cortó ni un pelo en pedírsela a su guardaespaldas… ¡como lo lees!