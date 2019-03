Victoria Beckham luce tipazo seis meses después de ser mamá

Tras dar a luz a Harper Seven, Victoria Beckham ha decidido hacer acto de presencia en la portada de una revista. Pero no en cualquier revista, no. La ex Spice Girl ha decidido ‘regalar’ ese honor a… ¡una revista japonesa! Ella es chic hasta para elegir dónde posar.

Lo impactante de este posado es cómo aparece en él nuestra querida Vicky. Medio mundo se encuentra conmocionado… ¡¿cómo hace esta chica para tener cuatro hijos, haber dado a luz hace nada y estar así de delgadísima?! Pues ahí la tenéis. En julio trae al mundo a Harper y seis meses después se quita la ropa y posa en ropa interior de forma increíble. ¡Eso sí! Está estupenda pero un par de cociditos no le vendrían mal...

Mamá de familia numerosa, con 37 años y posa con un sexy corsé blanco de Rochas, mostrando un físico envidiable y una silueta de lo más esbelta. Muchas quisieran estar así de divinas. Además, la Sra. Beckham ha dado últimamente un cambio de imagen, cortándose el pelo a capas y marcando facciones con un flequillo recto.

Esta aparición coincide con la confirmación de que su familia seguirá viviendo en Los Ángeles, la preparación de su nueva colección para la Semana de la Moda de Nueva York y con los rumores de que en este 2012 podría haber un rencuentro musical de las Spice Girls, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres. La vida de Victoria es un no parar… ¿de ahí que esté siempre como una sílfide?