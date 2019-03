Victoria Beckham lanzará una colección de moda infantil junto a la firma Target

Victoria Beckham se ha superado una vez más, y es que la diseñadora está sumergida en nuevos proyectos relacionados con el mundo de la moda. Tras ver su exitosa colección primavera-verano 2017 en la Semana de la Moda de Nueva York, Victoria se ha atrevido a desarrollar una línea de ropa más asequible para todo el mundo y, para más inri, también lanzará una colección de moda infantil junto a la firma Target.

Y es que ya nos sorprendió en su día con un vestido que había creado para su hija Harper Seven, su primera prenda diseñada para niños y la cual no dudó en compartir en sus redes sociales. "Diseñé mi primer vestido VVB para niños hace unas semanas y fue para Harper, y no se lo quitó en tres días porque se lo había hecho mamá", dijo a la revista Grazia.

En los últimos días hemos podido ver el perfil de Instagram de la exmiembro de las Spice Girls lleno de imágenes y vídeos que presentan su nueva colección junto a Target, una edición limitada con la que la mujer de David Beckham se está mostrando entusiasmada. Y es que desde que empezó en el mundo de la moda, no son pocos los que admiran a la británica.