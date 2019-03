Victoria Beckham graba sus iniciales en unos zapatos de Prada

Si eres famosa y no tienes excentricidades es que entonces no eres una celebrity de raza. Toda ‘celeb’ de sangre pura que se precie lleva inherente en su ADN rosa la extravagancia. Que si beber agua embotella del manantial del Tibet, que si el papel higiénico tiene que ser de fibra orgánica o que sólo puede ingerir vegetales que hayan sido cultivados en La Patagonia oriental.

En ocasiones estos caprichos llegan a límites insospechados que afectan hasta en los más pequeños detalles. Este es el caso de la pija entre las pijas, Victoria Beckham, y es que la ex chica picante ha hecho que la firma de moda Prada graben en la suela de sus zapatos sus iniciales VB. Y es que Vicky va dejando huella a su paso.

Éste no es el único delirio de grandeza de la pija. A pesar de su excesivo olor a ajo allá donde va, en una ocasión no se bebió un café porque llevaba agua del grifo, se comenta que instaló en su casa una fuente de chocolate por si a sus hijos les apetecía dulce, o lo más fuerte es que pidió que retocaran su foto del carnet de conducir porque no salió tan favorecida como como las portadas de la revista. ¡Ella sí es una celebrity de raza!