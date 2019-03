Victoria Beckham: "Corro 6 kilómetros al día y no me afeito las piernas"

PROTAGONIZA UN REPORTAJE PARA LA REVISTA 'ALLURE'

Victoria Beckham ha llenado las páginas de la revista 'Allure'. La diseñadora ha posado para la revista en una sesión donde ha revelado cuáles son sus secretos para estar siempre así de bien. La mujer de David Beckham ha confesado que madruga todas las mañanas para salir a correr, pero no sólo eso, es que lo hace sin afeitarse las piernas. ¿Qué la ex Spice pija no se depila? ¡Sí, pero sólo con láser!