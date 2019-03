Victoria Beckham, Cate Blanchett y Elle Fanning pasean sus mejores looks por todo el mundo

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas con el look total white de Cate Blanchett. La actriz inaugura la lista de las más estilosas con un conjunto 'total white': un traje clásico de chaqueta que ha combinado con una camisa. El bolso negro y los stilettos complementan el look.

Almudena Fernández tiene un hueco esta semana por el elegante a la par que sexy diseño que eligió para acudir a los premios YoDona. Un diseño gris perla con escote lágrima con el que presumió de figura.

El puesto número 7 es para la hija de Cindy Crawford, Kia Gerber. La joven modelo ha paseado estos días un look muy trendy: unas Converse blancas, pitillos high waist en gris, camiseta negra anudada a la cintura y pañuelo al cuello. ¡Perfecta!

Sasha Luss toma el relevo con un diseño brocado en aguamarina que es una auténtica maravilla. Un mini dress que combinó con un maxi bolso negro y sandalias de tiras muy hippies. Un outfit con el que se demuestra que cualquier combinación es buena si se sabe cómo llevarla.

El puesto número 5 es para Elle Fanning. La actriz vuelve a situarse entre las mejor vestidas con un original diseño en rojo muy felino. Un vestido de cuello cerrado y falda lady con estampado de gatos. El lazo en el pelo le aporta ese toque inocente acorde a su edad.

Continuamos con una imprescindible de este ranking: Rosie Huntington. La top vuelve a tener un hueco esta semana con un street style de diez: pitillos grises y camiseta básica con manga recogida. Un sencillo look al que dio el toque chic apostando por una preciosa cartera de Yves Saint Laurent.

El bronce es para para otro street style que nos ha conquistado apostando todo al negro: el de Natasha Poly. La modelo estaba muy fashion con un sencillo vestido negro que ha combinado con una preciosa gabardina veraniega. ¡Sencilla pero muy trendy!

La plata es para Patricia Montero. Aunque la actriz española no suele situarse entre las actrices con más estilo, esta semana se ha ganado un puesto con este diseño de la firma portuguesa João Rôlo. Un vestido repleto de perlas y con escote en V en rosa cuarzo.

El oro es para una de las celebrities más fashion, esa que parece que el estilo le corre por las venas: Victoria Beckham. Desde que ha aterrizado el verano, la diseñadora ha sacado los colores del armario y en esta ocasión su trench sin mangas color mostaza nos ha conquistado nada más verlo. ¡Un look de diez!

Y el fashion crime es para una sorprendente Miriam Giovanelli. Parece que la actriz de 'Velvet' se dejó invadir por el espíritu de su abuela porque si no este look no tiene explicación. Y si ya con su outfit nos hemos quedado de piedra, su nueva silueta nos ha dejado con la boda abierta.