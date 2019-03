Victoria Beckham: “Nunca dije que España oliera a ajo”

Victoria Beckham es la encargada de protagonizar la portada de febrero de la revista Vanity Fair. La cantante, que se ha atrevido a hablar de todo, ha querido dejar claro que durante su estancia en España nunca dijo “que España olía a ajo”.

Pero no sólo eso, y es que después de los rumores sobre una posible vuelta de las Spice Girls, la diseñadora aseguró que eso no era cierto: “No voy a volver a dedicarme a eso nunca más. Participar en los Juegos Olímpicos supuso un honor increíble. Me llenó de orgullo ser británica... Fue el momento perfecto para decir: "Esto ha sido una maravilla. Muchas gracias a todos, pero se acabó”. A veces hay que saber cuándo marcharse de la fiesta”.

Durante la entrevista, la ex Spice Girl asegura que su verdadera pasión es la moda y que tras su etapa como cantante se volcó en su papel de madre y en la carrera de su marido David Beckham, para el que sólo tiene buenas palabras.

“Fue un momento muy emotivo ver el último partido de David. Estábamos de lo más orgullosos. David no podría haberse entregado más al deporte de lo que lo ha hecho. En todos estos años lo hemos compartido y lo seguimos compartiendo con mucha gente. Así que está muy bien tenerlo por casa”.