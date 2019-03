Los vestidos largos de verano compiten esta semana con los 'mini dress' más veraniegos

Comenzamos esta semana el ranking con una lluvia de flores. Rosie Huntington-Whiteley se ha dejado invadir por el espíritu 'flower power' con un vestido largo. Con largas aberturas a cada lado de la falda y complementos maxi, la modelo inglesa disfruta de la esencia del verano y del estampado de flores en su look paseando por Malibú.

Nicky Hilton reclama una vez más su hueco con este 'street style' perfecto para el día. Y es que aunque este modelito no favorezca mucho a su figura, la combinación es perfecta: minifalda, camiseta básica, collar babero y un bolso rígido de piel con un divertido y original dibujo que le da todo el estilo a su 'outfit'.

El puesto número 7 es para Chrissy Teigen. Aunque haríamos algún cambio a su look como la forma del pecho, los bajos del pantalón… ¡El jumpsuit en color maquillaje es divino! Además, el peinado de ondas laterales es perfecto para este tipo de diseño y lucir escote.

Selena Gomez presume de vestido veraniego y bronceado. La cantante ha apostado por la naturalidad de este vestido largo con amplias rajas en la falda y un amplio escote. ¡Unéte al estilo boho chic que triunfa este verano!

Ashley Tisdale llega al ecuador del ranking con una estilosa mini de piel en color coral. La actriz y cantante ha acertado de lleno combinándola con una camiseta en color negro y collar babero en plata. ¡Sencillo pero perfecto!

El puesto número 4 es para Kate Hudson. La actriz parecía una sirena con ese vestido negro con escote en forma de corazón y repleto de lentejuelas. Con joyas 'minimals' y labios en color frambuesa, Kate no podía quedarse fuera de estar entre las mejores vestidas de la semana.

El bronce esta semana se lo lleva Malena Costa por su mini vestido hippy. Al más puro estilo ibicenco Malena encaja a la perfección, y nunca mejor dicho, en este vestido de encaje blanco que la queda de maravilla.

La plata es para Karolina Kurkova, perfecta desde la cabeza hasta los pies. Con un vestido al más puro estilo 'lady', sandalias de fantasía, clutch rígido y gafas 'cat eyes', no hemos tenido ninguna duda de que esta semana la modelo es una de las mejores por ese derroche de estilo.

Y el oro esta semana lleva sangre azul: la Reina Letizia es la mejor vestida de la semana. Sí, sí, con esa falda llena de ondas, esos toques de plata y esa blusa, Letizia es también la reina del estilo. Y es que si no mira como la princesa Lalla está tomando nota para copiarle el look.

Y el fashion crime es para una marujona Teté Delgado. Y es que tener grandes curvas no es motivo para no tener ningún tipo de estilo. No hay nombre que defina esa casaca de rayas, esos vaqueros con raja en el bajo al más puro estilo vacala y esas manoletinas de muñeca. ¡Sin sentido! Por no hablar del reloj que con su afán de llevarlo todo taaan grande casi mira la hora a la altura de los pies.