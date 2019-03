Vestidos de infarto y prendas 'total trendy' en los 10 mejores looks de la semana

Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, los estilismos de altura y las celebrities van una semana más de la mano. La Madrid Premiére Week se ha convertido en toda una pasarela de altura donde las celebrities del mundo del cine y la televisión han pisado fuerte y con garbo. Ana Fernández no dudó en enfundarse en un ceñido vestido negro de cuero para lucir silueta, mientras la actriz Aura Garrido apostaba por un bonito diseño con escote lateral en color turquesa, ambas ideales para la ocasión.



Una vez más, Eva González ha acertado con 'outfit' elegido para desfilar por la alfombra roja de los premios Ondas 2013. La sevillana lució un diseño fucsia de manga larga que le sentaba como anillo al dedo. Por su parte, Malena Costa eligió un modelo similar con escote y en color rojo para dar la talla en los premios GQ. Helen Lindes también quiso lucir sus mejores galas para acompañar a su chico en esta gran noche. La modelo posó muy guapa con un vestido dorado con franjas laterales en negro de Paule Ka al que añadió clutch negro brillante de Armani y de lo más original a la vez que exótica se dejó ver la actriz Freida Pinto durante la inauguración de la boutique 'Coach' en la capital madrileña.



Kate Middleton también ha aparecido públicamente poniendo su particular toque de elegancia aunque con el mismo vestido y las mismas botas que aparecía en febrero del 2012, con un bonito diseño de Orla Kiely, botines marrones y cartera de mano, así se ha dejado ver en el evento de 'Only Connect' celebrado en la ciudad de Londres.



El estilo british de Fearne Cotton sigue en pleno auge, por las calles de NY ha lucido su mejor 'streetstyle trendy' bajo la lluvia. Quien siempre nos deleita y una vez más no podía ser menos es Jennifer Lawrence, quien apareció de lo más espectacular en la premiére de 'Los Juegos del Hambre' en Roma, luciendo su atractiva silueta enfundada en un diseño en color blanco.



Por su parte y por primera vez en los 10 looks, esta semana declaramos a Leo Messi como el peor vestido de la temporada por recoger su prestigioso balón de oro con un estilismo tan sumamente hortera. Eso de elegir modelito no se le da tan bien como meter goles...