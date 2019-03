Los vestidos camiseros conquistan los looks de celebrities como Rihanna, Blanca Suárez o Eva Longoria

Las celebs coinciden en la comodidad y estilo del vestido camisero

Son cómodos, anchos, no se ajustan ni marcan ninguna arruga, y encima son tendencia esta temporada: los vestidos camiseros. Siempre debe haber en tu armario esa prenda que en cualquier ocasión pueda sacarte de un aprieto, por prisas, cansancio o simplemente porque no te apetece pensar qué ponerte. En ese caso, el vestido camisero será la mejor opción. ¿Y por qué? Pensarás. Pues bien, aquí te explicamos todas las razones por las que no puede faltar en vuestro fondo de armario un vestido camisero. ¡Atentas!