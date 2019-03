13 vestidos para el armario de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe es como Elvis (o incluso más). A pesar de que lleve desaparecida 50 años, su estilo y esencia no se pierden. Actrices de todo el mundo han reinterpretado su estilo, no sólo en la gran pantalla y por exigencias del guión como Michelle Williams, sino porque (hablando en plata) les ha dado la gana.

Y es que hoy día a muchas firmas de moda siguen confeccionando looks que podrían pertenecer al actual armario de Marilyn Monroe. Por ello, me he permitido la osadía de convertirme en un detective fashionista para dar con 13 vestidos que, perfectamente, podrían haber salido de la alcoba de la rubia que solo dormía con unas gotas de Chanel Nº5. Eso sí, no esperéis prendas low-cost, Marilyn era mucha Marilyn y sólo lucía prendas high-class…