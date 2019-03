Vestidos de alfombra roja y 'street style' entre los 10 mejores looks de la semana

Fearne Cotton estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana con un street style bañado en rojo. La presentadora ha paseado esta semana un look muy casual: jeans, manoletinas, camisa con estampado de corazones y un maxi abrigo en rojo. ¡Perfecta para el asfalto!

El puesto número 8 es para Megan Montaner. La actriz presentó la próxima temporada de Sin Identidad con un look muy chic. Megan se plantó unos high waisted que combinó con una camiseta básica y un precioso abrigo de estampado étnico con el que plantó cara a las bajas temperaturas. Alexa Chung toma el relevo con un look totalmente trendy: unos pitillos blancos y una blusa de seda en crudo. La apuesta por unos mocasines de punta en black and white aportan la nota de color a este look.

El puesto número 6 es para otro street style, el de Dakota Johnson. La prota de 50 Sombras de Grey estaba perfecta con una mini con estampado de flores, un jersey y unos mocasines de charol. Sus gafas y sus aros aportan un aire retro al look.

El ecuador del ranking es para Katie Holmes. La actriz ha lucido un vestido recto de cuello vuelto en blanco que ha combinado con una gama de grises en su sombrero, su abrigo y sus botas estilo corsario. ¡Muy glam!

Goya Toledo se queda a las puertas de los tres mejores puestos con el smoking que lució sobre la alfombra roja de la fiesta de los Nominados a los Goya. La actriz dio el toque cool a su look dejando todo su escote al descubierto y apostando por una superposición de diferentes collares.

El bronce de la semana es para un macho ibérico: José María Manzanares. El torero siempre ha sido uno de los más elegantes dentro de nuestras fronteras. En esta ocasión el traje con chaleco combinado con una corbata en color marsala le otorgan esta semana un puesto entre los más fashion. La plata es para Chloë Moretz. La actriz ha vuelto a hacer gala de su estilo inconfundible con un mini vestido de Valentido. De encaje dorado de brillantes, el diseño de manga corta destacó por su doble falda de brillantes y por su cuello rígido de inspiración babydoll. ¡Espectacular!

Y el oro de la semana es para María León. La actriz apuesta por la mezcla de tejidos: falda larga de gasa en negra, blusa blanca y una chaqueta en tejido glitter superpuesta por los hombros. El maxi collar, a juego con la chaqueta, y los lips rojos combinan a la perfección con la estética del look. ¡De diez!

Y el fashion crime de la semana es para Marina Salas. No sabemos cómo la actriz española eligió este modelito porque estaba fea a rabiar. Con un vestido que no resaltaba nada su figura, esos tacones redondones y ese moño bajo, la actriz parecía una auténtica grand mother.