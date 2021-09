El vestido verde de Zara de menos de 26 euros que se ha hecho viral en Instagram

Zara lo ha vuelto a hacer. El gigante de Inditex ha conquistado de nuevo a las mujeres más populares de la redes y ha sacado un vestido para su nueva colección que se ha hecho viral. Muchas de las influencers españolas han optado por echar el vestido al carro, y es que es una ganga: bonito y barato. Además, es del color de moda de la temporada, el verde. Su diseño muy elegante y original hace que parezca un outfit para ir a la alfombra roja.

El vestido ha revolucionado las redes sociales y como era de esperar ha obtenido críticas y halagos. Algunas opinan que el diseño puede resultar imposible a todos los tipos de cuerpo. Aunque este no ha sido el caso de la bloguera Tania Ayuso, que acumula en su Instagram más de 130 mil seguidores y que ha subido una foto con el modelito. Junto a la bonita foto ha escrito: "Color esperanza". Sus seguidores no han tardado en dejarle un me gusta y comentar la imagen: "Ideal, ese vestido te sienta genial", ha escrito una follower, "Dios mío!!!! Qué espectáculo", ha escrito otra. Sin duda el comentario más repetido ha sido: "De donde es el vestido??".

María José Gordillo ha sido otra de las influencers que se han sumado a la lista de posados con el exitoso vestido. "Verde que te quiero verde", ha escrito en la foto que ha subido en la que luce el modelo, que por cierto, también le sienta muy bien. Sus fieles han comentado: "Vestidazo y guapísima", ha escrito una seguidora, y otra de ellas también ha hecho referencia a su look: "El vestido es divino y te queda muy bien".

El diseño de este triunfante vestido es de largo midi con escote halter, tirante fino y corte recto con drapeado en la parte central. Sus características más destacadas son los hombros al descubierto y sus mangas largas y abullonadas. Por tan solo 25,95 euros puedes lucir esta prenda que está revolucionando las tendencias actuales.

Seguro te interesa...

El mono de Zara de Ana Ferrer