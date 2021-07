El vestido de rebajas de Sara Carbonero que te hará parecer más morena y delgada

Ese trabajo que tanto te ha costado, por el que tantas horas has estado tumbada al sol y por lo que tanto deseas la llegada del verano. Sí, el bronceado: ese que te libera de la palidez invernal pero que tanto tiempo te quita. Pues bien, ahora lo vas a poder conseguir al momento y te vamos a explicar por qué.

Y es que, Sara Carbonero nos ha vuelto a dar una lección de estilo: un vestido de punto, largo y 'cut-out', en color naranja que, además, reúne muchos de los 'trends' de esta temporada estival. Se trata de un diseño de la firma parisina, 'Sandro', una de sus marcas preferidas con la que tantas veces la hemos visto brillar.

Escote en V con detalle de anillo, de manga larga y con la parte superior ajustada con aberturas a la altura de la cintura que crean un efecto óptico muy peculiar. Y es que, con este vestido ¡parecerás más delgada! Son precisamente esas mismas aberturas las que crean ese efecto visual de una talla menos.

Sin embargo, como te hemos adelantado, eso no es lo mejor de todo ya que más allá de dejarte hecha una sílfide, este vestido ¡te hará parecer más morena! Su tono vibrante anaranjado, además de ultra favorecedor, potencia el bronceado dando la impresión de que se está más morena. Un precioso vestido que la presentadora ha querido combinar con unas cuñas altas de 'Popa', firma de la que fue embajadora, y con un moño desenfadado que le daba el toque perfecto al look de día.

Y como no nos hemos propuesto dejarte con la miel en los labios, ¡te desvelamos que está disponible y rebajado con un 20% de descuento! Actualmente cuesta 196 euros, siendo su precio inicial 245. Además, si no eres amante del naranja y no te ha acabado de convencer, también puedes disponer de él en un tono verde oliva de lo más espectacular.

