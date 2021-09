El vestido de Mango de Paula Echevarría con el que disimular barriguita

Son muchas las influencers que despiden el verano a través de sus redes sociales, ya sea con sus looks más otoñales o con posts dándole el último adiós a la temporada más calurosa. Así lo ha hecho recientemente Paula Echevarría con una publicación que ha obtenido más de 47 mil me gustas. Con esta bajada de temperaturas la creadora de contenido ha hecho cambios en su ropa de armario.

La asturiana suele deleitar a sus seguidores con sus looks diarios. En esta ocasión ha subido una foto con un vestido rojo de Mango que no ha dejado indiferente a sus más de 3 millones de seguidores. "Rojo Pasión", ha escrito Paula junto al post y es que pasión no le falta a la intérprete. Ha vivido un estupendo verano junto a su pareja Miguel Marcos y a su recién nacido Miguel Junior, apodado cariñosamente como 'Miki'. Recientemente publicó una entrañable imagen junto al ex futbolista en la que escribió con un toque de humor: "Papis night out (Ya en casa, en pijama, cara lavada y dando de comer al troglodita".

Los fieles de Paula no han dudado en llenar de piropos los comentarios de la publicación del vestidazo. Algunos de los mensajes más destacados han sido: "Precioso el corte del vestido, y el color", "El rojo siempre queda bien!!!" o "Qué bien te sienta el rojo". El color sin duda es el elemento que más ha triunfado, su diseño con estampado de topos, cuello escotado y mangas cortas con volantes también hacen que el vestido sea un 10 para la nueva temporada. Como toque final al outfit Paula se ha puesto unas sandalias cruzadas y un bolso en tonos marrones.

