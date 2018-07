El vestido luminoso que convirtió a Claire Danes en Cenicienta en la Gala MET 2016

No teníamos ninguna duda de que la alfombra roja de la gala MET de este año iba a dejarnos looks para la posteridad, lo que no pensábamos era que Claire Danes iba a brillar con luz propia, literalmente. Y es que desde que Zac Posen nos retó a adivinar quién llevaría su vestido, ya nos enamoramos, pero cuando vimos a la actriz enfundada en él, caímos totalmente rendidas a sus pies.

Haciendo gala de la temática de esta edición, la convergencia entre el hombre y la máquina, Claire lució un vestido en azul clarito digno de una princesa, tanto que todos la compararon con la mismísima Cenicienta. Pero lo impactante del outfit no acababa ahí, pues en la afterparty pudimos comprobar cómo el vestido brillaba en la oscuridad. ¡Alucinante!

El diseño ha sido muy aclamado en las redes sociales, incluso 'Claire Danes' sigue siendo trending topic horas después de acabar la gala. Numerosos tuits comparando a la actriz con la Cenicienta se han podido ver por el timeline, y si ya el público adoraba a la intérprete de 'Homeland', ahora ha puesto la guinda al pastel y se ha llevado la palma. ¡Guapísima!