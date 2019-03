El vestido corto, la prenda estrella de las celebrities para despedir agosto con sus mejores looks de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Este es el último sábado de agosto y por eso estamos un poco nostálgicos, sin embargo, los looks que han elegido las celebrities esta semana y que han capturado el objetivo de los fotógrafos nos han alegrado los corazones además de la vista. El estilo sport de Vanessa Hudgens, el look tradicional de Jessica Alba y el vestido lleno de besos de Mary Elizabeth Winstead, son algunos de los mejores looks de esta semana. Sin embargo, el 'fashion crime' te va a dejar con los ojos como platos. ¿Quién será?