Versatilidad en clave LBD

La belleza de la Bandolera es indiscutible. Aunque no siempre se capta la atención de los demás con una simple cara bonita. Es cierto que las guapas lo tienen más fácil, pero algunas patinan con sus looks de photocall. El caso de Marta Hazas es diferente. Una chica ‘fashionista’ que contrarresta sus llamativas facciones con looks sencillos, naturales y relajados. ¿Su mejor opción? El LBD. El eterno vestido que debe estar en todo armario femenino.

Cuando no convencen los looks barrocos y demasiado trendies, haz como Marta y recurre al minivestido negro. ¿Los tejidos? Depende de la ocasión. Recuerda que la lentejuela y las telas demasiado vistosas siempre son mejor vistas por la noche que por el día. ¿Los cortes? Palabra de honor, asimétrico, cuello redondo… Elige el que mejor te quede. No hagas caso al falso mito de ‘el negro le queda bien a todas sea como sea’. Elimina las tres últimas palabras y ten cuidado con tu decisión. Así como si te decantas por uno con mangas farol, tirantes… Be careful!

En cuanto cómo combinarlo, lo tienes muy fácil. Un total look negro nunca falla. Pero en celebrities te recomendamos que juegues mucho más con los complementos. Como tu prenda principal representa la total oscuridad, ¿por qué no deslumbrar con unos accesorios llenos de color?

Es verdad que Marta Hazas no es muy fan de estas combinaciones. Pero en alguna que otra ocasión la hemos visto ‘desmelenarse’ fashionablemente hablando. Sobre todo con los zapatos. La mejor opción: los tonos flúor, llenan de frescura y vida el estilismo. Recuerda: las extravagancias, en pequeñas dosis, nunca fueron mal vistas.