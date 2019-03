Vanessa Hudgens, una 'perroflauta' callejera

Desde que Vanessa dejó de ser una niña Disney parece haber perdido su aire aniñado y angelical. Lo que no podíamos pensar es que la ex de Zac Efron también dejaría a un lado el glamour que luce en las galas más ‘in’ del panorama celebrity.

El gusto y la clase prefiere dejarlos para los eventos y cuando sale de paseo luce una imagen de lo más descuidada. Con zapatillas de andar por casa y un look de lo más homless, Vanessa parece de todo menos una estrella de cine. Y es que no nos extraña que la chica que iba detras suyo le mirara con esa cara de asquete... ¡Menuda pinta más marujera que se gasta!

Quizás Vanessa se dio cuenta de las pintas que llevaba y por eso se puso tan nerviosa que no pudo evitar morderse las uñas hasta la saciedad... Eso o que el personaje misterioso que no dejaba de llamarla por el móvil le estaba diciendo algo que no le gustaba ni un pelo... ¿Sería su nuevo chico Austin Butler el que la puso cardiaca?

Lo que esta claro es que este look no le favorece nada de nada y nos hace pensar que el gusto no va con ella... ¿Dónde has dejado la elegancia Vanessita? Con lo despampanante que está ella cuando acude a eventos y protagoniza revistas y es ser ella misma, sin photoshop y sin modelazos, y se planta de esta guisa... ¡Qué engañados nos tenías 'guapa'!