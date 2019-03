Vanessa Hudgens, Joe Jonas o Emma Roberts pasean sus peores ‘pintas’ por el Festival de Coachella

El Festival de Coachella cuenta cada año con más adeptos ‘vips’. La ‘creme de la creme’ lo da todo durante unos días en los que se entregan a un recital de música indie, en el que impera el buen rollito.

Lo que no nos queda muy claro es por qué se empeñan en lucir esos looks tan ‘guarrunos’. Es como si se empeñaran en sacar a relucir sus peores pintas y no lo entendemos… ¿Es que en la entrada hay un cartel que pone que es obligatorio vestir de esta guisa?

Porque con el glamour al que estamos acostumbrados a verlos, en Coachella lo pierden todo. Les da por llevar unos estilismos entre ‘hippies’ y buscar en el armario lo más zarrio que encuentren, ¡y vaya telita!

Eso sí, el short vaquero parece ser una prenda indispensable. Pero no entendemos por qué Vanessa Hudgens, Emma Roberts o Kristen Stewart se empeñan en llevarlo así. A ver Emma, ¿a qué viene ir con el pantalón desabrochado?

Y lo de Tallulah Willis, sí que no tiene nombre… ¿Pero qué es eso de ir vestida sólo con una sudadera y descalza? Aunque para observar de cerca, está la familia de Alicia Silverstone, ¿se han puesto todos de acuerdo para ir en este plan?

En fin, que si hay alguna celebrity que nos quiera aclarar por qué es necesario ir con estas ‘pintas’ a Coachella, estaremos encantados de escucharle…