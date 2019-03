Vanessa Hudgens y Austin Butler, una pareja de ‘siameses’ muy chic

¡VAN JUNTOS A TODAS PARTES!

Desde que Vanessa Hudgens se rencontrara con el amor gracias a Austin Butler, no hay quién separe a esta parejita. Tanto es así que parecen ‘siameses’, no sólo porque van juntos a todas partes sino también porque siempre van conjuntados como si hubieran quedado en qué ponerse antes de salir de casa. ¿Qué no te lo crees? Mira estas imágenes…