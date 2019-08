Vanesa Lorenzo es todo un ejemplo como madre. La modelo se ha convertido en toda una mami influencer, a través de su cuenta de Instagram Vanesa Lorenzo triunfa entre sus seguidores con su estilo de vida: yoga, recetas saludables, su huerto ecológico y la filosofía que utiliza para la educación de sus dos hijas, Manuela y María, fruto de su relación con Carles Puyol.

Una educación que en muchas ocasiones ha sido de lo más aplaudida por sus followers, y es que como ha demostrado en el último post que ha compartido a través de Instagram, para ella que sus hijas se sientan libres y dejen volar su imaginación es algo fundamental.

En la imagen vemos a la pequeña María con un look de lo más creativo y original donde sus accesorios son de lo más variados: "Calcetines en las manos, bufanda en verano y gorro de ducha".

"Este pequeño ser que amo, que me hace reír, me enternece y me sorprende, se ha quedado dormida después de un despliegue de imaginación e intento de disfraz. Calcetines en las manos, bufanda en verano y gorro de ducha son sus accesorios. #MaravillosaLibertad #RiendaSueltaALaCreatividad #EnamoradaDeMiMaria", escribe Vanesa en el post.

Y es que no hay nada mejor que los pequeños se sientan libres…