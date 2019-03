Las vacaciones de Semana Santa hacen que nuestras celebrities paseen sus más primaverales looks

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Katie Holmes. Vale que la exmujer de Tom Cruise no sea un modelo a seguir en cuestiones de estilo, pero la verdad que con este vestido rosa estaba bastante mona. Un diseño cut out en rosa fucsia y repleto de flores bordadas.

Rocío Herrera se estrena en el ranking más fashion con un look perfecto. La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera ha lucido un outfit muy discreto para vivir la Semana Santa de Sevilla. Un conjunto elegante, muy apropiado para estos días.

Gwen Stefani llega al puesto número 7 con un street style muy cool. La cantante ha apostado por unos divertidos pantalones que ha combinado con una camiseta básica de tirantes. Un look perfecto para disfrutar de una mañana de parque con los más pequeños.

Continuamos con el outfit primaveral de Miranda Kerr. Y es que aunque la percha hace bastante, la modelo ha sabido combinar de maravilla esa falta larga estampada con una camiseta negra con la que ha aportado todo el protagonismo a esta preciosa y cómoda falda.

El ecuador del ranking es para Jodie Kidd. La modelo ha demostrado su gran estilo apostando por un traje gris perla con solapas en seda que ha combinado con complementos en crudo. ¡Perfecta!

Alexa Chung se queda a las puertas de los tres mejores puestos con un look muy chic a la par que rocker. La it girl se ha enfundado en unos pitillos negros, una chupa con mangas de piel, y un bolso tricolor a juego con sus mocasines plataformeros. ¡Son lo más!

El bronce de la semana es para una impoluta Alessandra Ambrosio. La top ha presumido de espalda con un bonito vestido blanco en largo, un modelo perfecto para conquistar corazones esta primavera.

Jordana Brewster se lleva la plata. La actriz y modelo panameña encandilaba los flashes de los fotógrafos con este modelito: falda larga plisada y blusa en blanco. Un look al que le ha dado el toque con su recogido, sus maxi pendientes y su clutch rígido a juego con la falda.

Y el oro de la semana es para Taylor Swift. La cantante estaba que rompía con este vestido cut out en negro repleto de lentejuelas. Un diseño con el que Taylor resaltaba su espectacular figura y que combinó con unas preciosas sandalias en negro. ¡Muuuuy sexy!

Y el fashion crime lo ha cometido Rihanna, y es que con este look no sabemos ni por dónde empezar. Estamos cansados de que las celebs se crean que por ir de marca van guapas, ¡error! Y sino mira el look que lleva la cantante: horrible ese abrigo grafitero, esos shorts, esa camisa anudada a la cintura y peor aún ese sombrero de Melissa Forde. Y es que con todo lo que llevaba puesto encima no entendemos cómo podía ir casi desnuda.