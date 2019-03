Úrsula Corberó sorprende con un radical cambio de look en el Festival de Cine de San Sebastián

Úrsula Corberó ha sido una de las asistentes al Festival de Cine de San Sebastián y lo ha hecho por todo lo alto. La actriz ha dejado a todo el mundo sin palabras con un radical cambio de look con el que está irreconocible. Un nuevo corte de pelo que todavía no nos podemos creer.

La pareja de Chino Darín se ha cortado el pelo muchísimo y se lo ha teñido a lo rubio platino consiguiendo ser el centro de todas las miradas en este famosos festival de cine. No sabemos qué es lo que se le ha pasado por la cabeza a la actriz para hacerse este cambio, aunque cabe la posibilidad de que se trate únicamente de las exigencias de un nuevo papel.

Por el momento, Corberó no ha compartido ninguna imagen de su nuevo look en sus redes sociales, por lo que seguramente muchos de sus seguidores aún no hayan visto este cambio. ¡Seguro que se quedan en shock!