Úrsula Corberó, Olivia Palermo o Mila Kunis se enfundan en faldas de cuero

TODO UN MUST HAVE DE LA TEMPORADA

Las faldas de cuero son tendencia y eso nuestras celebrities lo saben de buena tinta. Muchas son las que ya sacan su falda de cuero a relucir, y lo seguirán haciendo durante esta toda temporada. La prenda más 'trendy' no puede faltar en tu armario... Úrsula Corberó, Eva Longoria o Olivia Palermo ya han caído en la tentación del cuero. ¡Enfúndate en cuero, todo un must have para estas navidades!