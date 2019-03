Úrsula Corberó, Nicole Richie, la reina Letizia o Blanca Suárez vuelven a los pantalones de campana esta primavera

No somos adivinos, pero hay cosas que te parecían impensables y has acabado llevando. Este año, todo apunta a que los setenta son la gran tendencia y que te pondrás de nuevo, aunque no lo creas, los pantalones de campana. Ni el pitillo ni el ‘boyfriend’ van a desaparecer, pero convivirán con este patrón.

En nuestras celebrities ya lo hemos visto en Olivia Palermo o Miranda Kerr. El modelo perfecto de pantalón es con la cintura baja, en denim azul oscuro y de tejido elástico, como lo luce Blanca Suárez o Nicole Richie. Un diseño idóneo para combinar con blusitas hippies, jerseys tipo crop, tops de encaje o croché, blazers masculinas y suéters de rayas marineras como Rachel Bilson.

Úrsula Corberó o Sofía Vergara lo hacen a la perfección combinándolo con grandes plataformas rectas o botines de tacón medio. Los más usados por nuestras 'celebs' son la pata de elefante que lleva Bar Refaeli, Heidi Klum, Jessica Alba o Claudia Shiffer.

Y tú, ¿te apuntas a este estilo 'boho chic' que prometer arrasar?