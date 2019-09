Úrsula Corberó ha vuelto a dejarnos sin palabras con uno de sus looks, y es que la actriz ha conseguido combinar varias tendencias en un solo estilismo. Ha sido durante el Festival de San Sebastíán, donde acudió a acompañar a su chico Chino Darín y el padre de éste, Ricardo, que presentaron 'La odisea de los Giles', película que ambos protagonizan y producen.

La actriz no duda a la hora de arriesgar cuando de estilismos se trata, y es que no es la primera vez que nos sorprende con looks que enamoran a la par que horrorizan. Un ejemplo muy claro fue el vestido que la actriz escogió para acudir a un desfile de Bvlgari en junio o el look rebelde que escogió para la presentación de la nueva temporada de 'La Casa de Papel'. Y en el Festival de Cine de San Sebastián, tampoco ha decepcionado...

Para este evento tan especial, Úrsula ha apostado por las prendas más top de este otoño. Un traje con chaqueta oversive y pantalones tipo palazzo, combinado con un jersey negro de cuello alto. Y para coronar el atuendo, unas sneakers negras de plataforma y un divertido bolso en forma de pirámide de Channel.

No cabe duda de que con esta elección, la actriz ha causado tendencia y ha triunfado a lo grande.