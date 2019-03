Úrsula Corberó ni afirma ni desmiente su romance con Feliciano López

Úrsula Corberó acudió a la presentación de la colección de calzados 'Alpe' de la que es imagen. Una ocasión perfecta para preguntar a la ‘it girl’ sobre su posible relación con el tenista Feliciano López. Muy airosa ella, esquivó las preguntas, sin afirmar ni desmentir nada al respecto.

Después de que fueran vistos pasando un bonito fin de semana en Toledo, la pareja formada por el tenista y la actriz han intentado llevar su posible romance en secreto. Y lo están haciendo muy bien ya que, aunque es evidente, Úrsula no hace declaraciones al respecto.

"¿De verdad me ves con brillo en los ojos? Eso es bueno, aunque a mí no me gusta entrar en esos temas porque lo que yo pretendo es que a mis fans les interese exclusivamente mi trabajo. No me gustaría ser catalogada como la chica de, porque yo tengo una carrera al margen de todo esto", confesaba a Vanitatis.

Muy centrada en lo profesional, Corberó se encuentra alternando varios proyectos, viviendo uno de sus mejores momentos desde que diera su salto a la fama con la serie ‘Física o Química’.

"Todo influye: la familia, el amor, los amigos, el trabajo... son alicientes que te hacen estar bien, pero yo le doy mucha importancia al trabajo, y si tengo una buena racha profesional, me noto que estoy mejor, más optimista. Además, yo me siento muy afortunada por estar currando tal y como están las cosas, y si me tengo que levantar a las 5 de la mañana lo hago con muchas ganas", declaraba.

En cuanto a lo personal, nada, ni una palabra que haga referencia al tenista Feliciano López y a sus esporádicas salidas románticas.