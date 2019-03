El último grito en los diez looks de la semana: la moda 'estampada'

LOS ARMARIOS DE NUESTRAS CELEBRITIES SE LLENA DE COLOR

Las celebrities siempre están a la última y así lo demuestran semana tras semana, luciendo sus mejores looks. Ahora nuestras famosas más 'chic' se apuntan a la última tendencia en boga: los estampados. Y es que ellas saben que para ser toda una ‘it girl’ hay que ser atrevida. Quién no arriesga no gana... ¡Y ellas han arrasado! Y tú de qué eres, ¿de estampados o prendas lisas?