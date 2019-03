Trucos para lucir pelazo este verano

PELO PERFECTO CON FRUCTIS Y LAS CHICAS BEAUTYFLOOX

¿Cómo conseguir un pelo diez los días de playa y piscina? Las chicas Beautyfloox de la mano de Arantxa Cañadas de 'Night Non Stop' nos dan consejos para hidratar, acondicionar y proteger el pelo durante el verano. Además, nos enseñan una serie de peinados de moda ¡súper fáciles!. Este verano ya no tienes excusa para no lucir un pelazo.