Trenzas, coletas, moñetes... ¡Las celebrities se peinan como colegialas!

No sabemos si nuestras celebrities echan de menos jugar a las muñecas, pero si hay algo que añoran es la infancia, esa donde todo era bonito y maravilloso y no existían las preocupaciones que ahora están a la orden del día. De una guisa la mar de infantil se ha dejado ver últimamente Miley Cyrus, y es que nadie dijo que fuera fácil olvidarse de esa etapa Disney que la hizo convertirse en estrella. Además de sorprendernos con su nuevo look, pelo corto y rubísimo, parece que últimamente le ha dado por hacerse unas pequeñas coletitas y dejarlas lucir hasta por las redes sociales.

Si hay alguien que le ha copiado el peinado a Miley es la mismísima Kylie Jenner. La modelo estadounidense también ha lucido look infantiloide por las calles de California, además de peinarse con dos moñitos, Kylie calzaba unas cangrejeras la mar de estivales, ¡qué nostalgica!

Las trenzas 'modo ñoña' también son tendencia 'celeb', sino que se lo digan a Christina Aguilera, que las lucía a juego con su gorro rosa... ¡hay que ser atrevida!

Menos cantosa aunque con el mismo espíritu quinceañero lucía su peinado trenzado Paris Hilton, la rica heredera tiene la costumbre de ir siempre dando la nota y lo consigue con creces. También es uno de los peinados estrella de Rita Ora. La hemos podido ver con trenzas largas, cortas o de raíz y ha quedado totalmente demostrado que es su peinado favorito.

Otra cantante que se suma al carro del estilismo infantiloide es Katy Perry. La diva del pop se dejaba ver con su característico y emblemático pelo azul recogido en una coleta altísima y hacia un lado. Sin duda, otro de los peinados que desmuestran que su 'espíritu colegial' sigue dando guerra...