El tratamiento estético de Vicky Martín Berrocal y su hija Alba que no ha gustado a sus seguidores

Vicky Martín Berrocal y su hija Alba están de vacaciones aprovechando el verano. Hace unos días la diseñadora y su pequeña han estado pasando unos días en Ibiza, pero por lo visto ya están de vuelta en la capital y la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido darse unos mimos en un salón de belleza. La creadora de la marca Victoria ha decidido aplicarse un tratamiento para remarcar e incrementar el grosor de sus cejas. Al parecer al plan también se ha sumado su hija Alba Díaz y las dos han apostado por aplicarse un tratamiento de shading, el nuevo método estético que ayuda a remarcar las cejas.

La hija de Vicky Martin Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' es toda una it girl y, como su madre, es una amante de la moda, las tendencias y los productos de belleza. Alba y Vicky han compartido varias veces publicaciones contando qué productos usan para el cuidado facial en sus respectivas cuentas de Instagram . Y es justo en la citada red social donde la diseñadora ha querido mostrar a sus seguidores el resultado de su tratamiento con una foto donde se aprecia que sus cejas han aumentado de grosor. Como era de esperar sus seguidores han querido expresar su opinión del resultado estético y han criticado el nuevo aspecto de las cejas de la diseñadora. "¡No me gustan nada!" o "Esas cejas me recuerdan a dos gatos acostados", han sido un par de los comentarios negativos que los followers de Vicky han escrito en el post.