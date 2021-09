Linda Evangelista lleva cinco años apartada de la vida pública y profesional. Ahora la modelo de 56 años ha revelado la terrible verdad que esconde tras su reclusión a través de un post con el que se ha sincerado totalmente sobre lo que realmente le ocurre.

Y es que ha confesado que está completamente irreconocible tras haberse sometido a un tratamiento estético llamado criolipolisis, lo que le ha provocado estar “permanentemente deformada”, tal y como ella misma ha narrado.

Linda ha querido hacer pública su desgracia: "Hoy he tomado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años. A mis seguidores, que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido".

Además, explicó las secuelas que ha tenido tras pasar por este proceso: "Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, irreconocible. He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento".

Todo ello ha tenido unas consecuencias terribles en su vida: "El HAP no sólo ha destruido mi carrera, me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa".

Por último, Linda concluye diciendo: "Con esta demanda, intento pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma".