La transformación del vientre y las caderas de Anabel Pantoja tras su pérdida de peso

Anabel Pantoja ha sido siempre muy defensora del ‘bodypositive’. Orgullosa de sus curvas, nunca ha tenido problema en mostrarse tal cual, y sus redes sociales así como sus seguidores han sido testigo de ello.

Pero en los últimos meses decidió perder peso. De hecho el pasado mes de abril se sometía a una operación estética con la que consiguió deshacerse de diez kilos, y ahora se ha volcado en el ejercicio para conseguir estar más en forma y presumir de figura de cara al verano.

Sin duda alguna, el cambio más radical se nota en la zona de su vientre y de sus caderas, donde ha perdido considerablemente mucho volumen. Luce un estómago más plano que nunca y ahora presume de nuevas formas colocándose ropa elástica con la que enseña su nuevo cuerpo.

Y es que tras pasar por quirófano, se ha volcado en adquirir una rutina deportiva y en unos hábitos saludables a la hora de comer. De ahí que haya superado los obstáculos que hasta ahora habían supuesto para ella una enorme pérdida de confianza en sí misma.

De esta forma, no dudaba en agradecer a su primo Javi Pantoja y a su centro de entrenamiento el buen trabajo conseguido con ella: “Nunca pensé poder realizar ciertos ejercicios o al menos durar más de 30s, temía lo de siempre, el no puedo, el me duele, el me asfixio, pero que va mi primo @javiipantoja no te lo permite y te saca lo que tú jamás pensabas que tenías dentro de ti. En esta familia de @mltrainer aparte de ser únicos, son expertos en contagiar el buen rollo y lo más importante en creer en ti cuando tú ya lo das todo por perdido”.

