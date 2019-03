Los total looks y los estampados arriesgados, protagonistas de los mejores looks de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

¡Cómo se nota que empieza a llegar el buen tiempo! Y es que aunque todavía no hay grados suficientes como para ponerse de primavera nuestro armario está pidiendo a gritos una buena dosis de estampados y colores. Y aunque Gigi Hadid se ha hecho con el primer puesto por su total look black, Macarena García y Kimberly Tell ya han apostado por unos outfits mucho más primaverales. ¿Y quién habrá sido la celebrity que ha cometido el fashion crime de la semana? ¡Dale al play y no pierdas detalle!