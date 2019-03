Los toques chic, protagonistas de los looks con más estilo de nuestras celebrities

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana las celebrities aterrizan en el ranking de las mejor vestidas de la semana con unos looks muy trendy, outfits que las han llevado a tener su hueco en nuestra lista por derrochar estilo. Culottes de tablas, look total white, tops con volantes… ¡Las prendas más de moda, en los mejores looks de nuestras famosas!