El top de transparencias de Chiara Ferragni con el que conseguir tu look más explosivo

Con la llegada del otoño la nueva temporada de moda ha comenzado. Las nuevas tendencias ya están llenando las redes sociales de las influencers que siempre van un paso por delante. La italiana Chiara Ferragni es una de la más innovadoras y por ello tiene 25 millones de followers en Instagram. Recientemente ha publicado una imagen que ha dejado boquiabiertos a sus fans. La influencer se ha puesto un top que ha causado furor, es un modelo transparente con pezoneras doradas que ha enamorado a los usuarios virtuales.

El sensual look es de la firma de lujo italiana Schiaparelli, se trata de un top de manga larga negro semitransparente, el color negro es la mejor opción para el outfit ya que combina muy bien con las pezoneras. La prenda tiene un cuello alto que estiliza la figura. Sin duda las pezoneras doradas y de metal fueron las protagonistas que captaron la atención del look. Además, tienen el detalle de que imitan a unos pezones verdaderos muy logrados.

Para completar el impactante look la italiana eligió ropa más discreta para no quitar protagonismo al top. Lleva una chaqueta de cuero y en la parte de abajo un pantalón negro recto con botones dorados a juego con las pezoneras y por último el calzado también de color negro. Como accesorios escogió una cartera negra, gafas de sol, un collar color dorado y como pendientes unos aros dorados. Respecto al beauty look se ha hecho un recogido bajo en el que deja escapar unos mechones que se colocan a los lados de su rostro. Su make up es muy natural con tonos nudes y unas cejas marcadas.

Sus seguidores no dudaron en dejar un comentario a la joven en su publicación: "Necesito este top lo más pronto posible", "¡¡¡Omg en el otro post pensé que eran emojis!!! ¡¡¡¡¡Pero son pezones portadas!!! Soooooo chic", "Bellisimaaa", y la diseñadora española Miranda Makaroff también ha comentado: "Adorooooooo the golden nippleeeesssss".

