Los tonos pastel vs. colores 'eléctricos', la batalla de los 10 mejores looks de la semana

Irina Shayk dio toda una lección de estilo en el Festival de Cannes 2013. Lució figura con con vestido largo de corte sirena en rosa fucsia y 'clutch' de mano en dorado, dos colores que siempre triunfan combinados. Taylor Swift también acertó de pleno en los Premios Billboard 2013 con un minivestido de pailletes de manga larga y sandalias de tiras. Como peinado ideal para vestidos llamativos, un sencillo recogido.

Tal evento también nos enseñó el peor look de esta semana, y lo presenta la mismísima Madonna con un atrevido atuendo compuesto por boddy y ligueros. Siempre mejor insinuar que enseñar...Quien sí sabe elegir looks es la 'it girl'Olivia Palermo, perfecta con vestido negro brillante con sandalias a juego de pulsera. ¿El toque de color?El bolso azul klein.

Y hablando de vestidos, nos encanta el de Jessica Alba con escote corazón de formas geométricas en blanco y dorado. Y si buscas algo más 'rocker' para la ocasión, fíjate en Úrsula Corberó con minivestido estampado en crudo y negro, chupa motera, cuñas negras y maxibolso en crudo. ¡El acierto seguro!Silvia Alonso también opta por el negro en pantalón corto y lo combina con blusa étnica y peep-toes.

Más informales pero iguales de 'trendy' son los estilismo de Eva Longoria con jeans, americana azul y una básica blanca. El colofón son las cuñas combinadas y el maxi bolso tono rosa pastel. Rosie Huntington-Whiteley se apunta a los tonos pastel con minivestido y chaqueta calada y Alessandra Ambrosio derrocha estilo con short blanco, jersey calado en tono crudo y sandalias planas en color cuero. ¡Comodidad y tendencia pueden ir de la mano!.