Tips beauty por Wonder Woman

La Mujer Maravilla 'aka' Wonder Woman es la superheroína por excelencia y, aunque ya apreció en el mundo del comic allá por 1941 -siendo su creación toda una revolución- es ahora con el estreno de la película del mismo nombre y protagonizada por Gal Gadot, cuando su popularidad está resurgiendo cual ave Fénix. Además de su súper fuerza (más allá de parámetros humanos), en su primera aparición su belleza también encandiló a los lectores de cómics, ya que por cada uno de sus poros destilaba la sensualidad de la época: ondas marcadas y pintalabios con un plus rouge. Hoy nos encomendamos a la mujer maravilla para descubrir cuáles son las claves beauty de su éxito.

Ante todo una amazona

Cabalgando hacia sus orígenes, descubrimos que Diana Prince (el nombre de Wonder Woman para el día a día entre los humanos) viene de Themyscira, la tierra de las Amazonas. Es decir, se trata de una mujer rodeada de la naturaleza y como tal, opta por un look en el que la piel aparece limpia, sin artificios. En la película podemos ver exactamente lo mismo: un maquillaje natural en el que los marcados pómulos de Gal Gadot no necesitan contouring. La piel está iluminada, los labios desnudos y las cejas marcadas: una mujer natural al estilo de lo que podemos encontrarnos a día de hoy en Instagram.

No makeup makeup

No te vamos a mentir, puede que en el cómic hubiera una verdadera ausencia de maquillaje pero en el mundo del cine eso es inviable, por ello Wonder Woman siempre lleva un maquillaje que no se nota, es decir, el llamado no-makeup makeup . Una base de acabado mate del mismo color que la piel y con un plus de iluminación (de nuevo mate) para conseguir esa sensación au naturale. Además del tip de las cejas marcadas, prestamos especial atención a los labios de Gal Gadot, maravillosamente iluminados en el arco de Cupido.

Rostro despejado

Tanto en su etapa de Amazona como en la de los años 40 en los que se desarrolla la ficción, Diana aparece siempre con el rostro libre de cabello. Ya sea en una trenza, en una coleta, en un moño bajo o con una diadema. Claro, los rasgos de Gadot ayudan mucho.

Diadema de súper heroína

Vale que esta Wonder Woman no tiene capa pero lo que nunca puede faltar en su outft es una diadema con su emblema. Vaticinamos que ésta va a ser una tendencia que va a ir y sumando adeptos poco a poco. Dejamos de lado los tocados florales y los hair tattoos, ahora hay que hacerse con una diadema dorada que colocar al comienzo del cabello, concretamente anclada en la frente, al más puro estilo años 70.

El pintalabios de rojo pasión es opcional

Aunque la Wonder Woman de Gal Gadot apenas utilice pintalabios, todas sus predecesoras, tanto la de los cómics como en carne y hueso (Lynda Carter), no salían a batallar sin los labios pintados en un intenso rojo. Pero la marcada estética de la superheroína tenía sus trucos, al igual que haría una 'it' girl, puede que sus labios estuvieran enmarcados en un rojo de superhéroe, pero sus ojos tan sólo vestían máscara de pestañas para no sobrecargar el maquillaje. Una chica lista esta Wonder Woman.

¡Viva el pelo ondulado!

Evidentemente ni una amazona montada en su caballo, ni una mujer que se pasa el día luchando contra súper villanos podría llevar el cabello perfectamente peinado. No, fin del cuento, queremos realidad y por ello Wonder Woman lleva el pelo suelto . Cuando viste su traje de heroína, evidentemente. Otro plus de naturalidad en su cabello es el color. Ni una mecha, ni un reflejo, su color de cabello es negro azabache, incluso en el cómic los reflejos de la luz llegan a producir destellos azules en su melena.

Y ahora que ya lo sabes todo de esta superheroína, puedes hacer dos cosas, aplicar sus beauty tips para tu día a día o guardártelos para la próxima fiesta de disfraces.