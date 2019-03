Los terribles problemas de Aitana tras intentar cambiarse el look

Aitana ha compartido con todos sus seguidores los problemas que ha tenido al intentar cambiar de look.

Parece que la cantante está un poco cansada de su pelo liso y su ya mítico flequillo y decidió innovar con su imagen. Aitana intentó probar algunos trucos que ha aprendido durante este tiempo y quiso darle a su pelo un aire más alocado, pero el resultado fue un auténtico desastre.

La intérprete de 'Lo Malo' compartió a través de sus Stories de Instagram varios vídeos e imágenes de lo más divertida donde mostraba su sorpresa por cómo había quedado su pelo: "Parezco no sé, mira, no sé. Hagan sus apuestas".

Tal fue el caos que tenía Aitana en el pelo que finalmente decidió no salir así a la calle y volver a lavárselo. ¡Dale al play y no te pierdas este desastroso resultado! Eso sí, que no sea por intentarlo...