Tendencias que debes buscar en las rebajas: los abrigos faux fur, el color mostaza, las sudaderas estampadas, los pantalones joggers y las maxi bufandas

BLAKE LIVELY, OLIVIA PALERMO, ALEXA CHUNG O MIRANDA KERR YA LAS LLEVAN

¡Estamos en tiempo de rebajas! Seguro que ya has salido a darte algún que otro caprichito, peor si todavía no lo has hecho o quieres dar una segunda vuelta, no te pierdas las cinco tendencias que debes buscar al mejor precio. Los abrigos faux fur, el color mostaza, las sudaderas estampadas, los pantalones joggers y las maxi bufandas son imprescindibles esta temporada en tu armario, y Jessica Alba, Miranda Kerr, Blake Lively, Olivia Palermo, Alexa Chung o Miranda Kerr ya las llevan.