Taylor Swift, una rompedora y deslumbrante ‘hippie chic’

GUAPA SE PONGA COMO SE PONGA…

De que Taylor Swift es guapa a rabiar no nos queda la menor duda. Pero si alguien no estaba aún muy convencido, aquí llega Taylor posando para una conocida revista con un estilo ‘hippie chic’ que resalta aún más su belleza. ¿Todavía no la has visto? Está totalmente deslumbrante…