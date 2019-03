Taylor Swift, Reese Whiterspoon y Olivia Palermo lucen los mejores looks ‘office’ para el día a día

Cada día tenemos el mismo problema: ¿qué me pongo para ir a currar? Pues nada mejor que observar a nuestras celebrities para inspirarnos. Sí, lo sabemos, no lucimos igual que ellas, pero sí que podemos ‘copiarles’ las ideas y conseguir nuestro look ‘office’ perfecto.

Miranda Kerr es una de las estrellas en este tipo de estilismo: los pantalones tobilleros combinados con stilettos son un ‘must’ en su día a día. Por su puesto, ¡que no se te olvide un maxi bolso! Mientras tanto, Jessica Alba apuesta por las blazers y la falda lápiz, ésta también la usan Victoria Beckham y Reese Whiterspoon combinándola con una blusa… ¡Ideales!

Aunque si prefieres ir más cómoda al trabajo y optar por algo más informal, el vaquero nunca falla: Olivia Palermo se lo coloca en forma de camisa y falda, mientras Taylor Swift y Rosie Huntington-Whiteley optan por los pitillos metidos dentro de unas botas XXL con tacón.

Los leggins de vinilo también valen, y Gwen Stefani y Kendall Jenner se los colocan sin pensárselo dos veces. Aunque el ir ‘mini’ también está permitido, y buena cuenta de ello dan Taylor y Miranda. Pero si prefieres lo clásico, nada como traje combinado con camisa de cuello cerrado, taconazo y labios rojos para quitar sobriedad al conjunto, como bien hace Emma Watson.