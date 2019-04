El arriesgado e inesperado cambio de look de Taylor Swift

Menuda sorpresa nos hemos llevado, y no es que Taylor Swift haya cambiado tanto de look que ahora parece otra persona, no, sino que como casi nunca la cantante hace ningún cambio en su imagen este nuevo look nos ha parecido bastante arriesgado para ella…

La cantante era fotografiada asistiendo en Nueva York al 24 cumpleaños de su amiga, la famosa modelo Gigi Hadid.

Unas imágenes donde vemos a Taylor Swift con su nuevo cambio de look, y es ahora la cantante ha decidido teñirse parte del pelo de rosa, ¡dale al play!