Taylor Swift, Kylie Jenner y Rosie Huntington-Whiteley convierten el 'street style' en el auténtico protagonista de la semana

Esta semana el 'street style' es el gran protagonista de los mejores looks de la semana.

Fergie comienza el ranking con un look perfecto para viajar: moderno y cómodo. Unos pitillos y una bonita camisa de cuadros. Demostrando así por el aeropuerto de Los Ángeles que este estampado es 'trendy' para cualquier temporada.

Miranda Kerr enseña esta semana como una chaqueta hasta los pies es 'cool' si se sabe cómo llevar. La modelo otorga todo el protagonismo a esta prenda con unos pitillos y una camiseta básica en color blanco. Además no podría haber elegido otro bolso que ese rediseño del clásico bolso de la mítica marca Chanel.

Diane Kruger se sitúa en el puesto número 7 con un look muy festivalero y so sexy que lució por el Festival de Coachella. La actriz ha demostrado que se puede ser hippie y marcar curvas a la vez: con un ceñido vestido, un cinturón retro para marcar cintura, sombrero y mochila. ¡Muy chic!

El 6 del ranking es para Kate Middleton, y es que la Duquesa de Cambridge no se cansa de pasear estilo por cualquier acto oficial que tiene a lo largo y ancho de este mundo. Esta semana su elección de un vestido blanco con mangas y volantes emulando el guipur la llevan a situarse entre las mejor vestidas una semana más.

El ecuador del ranking lo protagoniza Nikki Reed. La actriz y cantante ha paseado un look total camel estos días demostrando que hay ocasiones en las que es mejor decantarse por un solo color que ir convertida en un auténtico arcoíris.

El puesto número 4 es para el hipismo de Alessandra Ambrosio. Y es que esos short, esa blusa tan retro, esos botines y sus gafas de corazones que lució junto a sus hijos en el Festival de Coachella nos han robado de lleno el nuestro.

Y el bronce esta semana es para Kylie Jenner. La pequeña de la familia Kardashian da una clase de street style combinando prendas muy de moda: un vestido estilo 'navy', una cazadora vaquera y un bolso de flecos. ¡Perfecto!

La plata es para las calcetas de Taylor Swift. Un look, que aunque no todas puedan ponerse, en ella y en su estilo 'lady' la colocan entre las más estilosas de la semana. Y es que como demuestra Taylor día tras día, no hay nada mejor que ser fiel a tu estilo. ¡Toma nota!

Y el oro esta semana se lo ha llevado Rosie Huntington-Whiteley, con un look que dan ganas de pedírselo prestado. Esa maravilla de sombrero en color corintio y esa cazadora de tachuelas, hacen que la modelo se lleve el primer puesto por un 'street style' de diez con esas dos joyas de armario. Además, los pitillos, el bolso y los botines no ha podido elegirlos mejor.

Y el fashion crime es para…. ¡Rita Ora! Pero donde va Rita con esas sandalias de romano, ese chaleco hasta los pies de borrego y vestida luego al más puro estilo dominatrix. ¡Que alguien detenga a Rita Ora por hortera!