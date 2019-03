Taylor Swift, Kristen Stewart o Miley Cyrus se apuntan a la moda de los pantalones de talle alto

Si hace unos años no ibas a la última si no llevabas los pantalones por debajo de la cintura y si enseñabas marca de braguitas, o tanga para las más ‘atrevidas’, mucho mejor. Ahora la moda nos ha subido los pantalones y para estar a la última hay que llevar pantalones de tiro alto. Las variedades son muchas: pitillos, shorts, bombachos, pata de elefante… ¡Todos son 'sobaqueros'!

Victoria Beckham apuesta por los pantalones de tiro alto pero pitillos, ajustados a su delgadísima figura y con niña a cuestas incluida. Mientras que otras como Kim Kardashian, María Valverde o la mismísima Princesa Letizia los prefieren en pata de elefante.

Otras ‘celebs’ más atrevidas arriesgan con los shorts de talle alto y rollito 'pin up'. Algunas los visten para grandes eventos como Olivia Palermo o Noelia López en blanco, y otras los adaptan a sus looks más casuals como Candice Swanepoel para ir a la playa o Kate Moss en rojo y con lata de cerveza en mano. ¡Para no perder la costumbre a los buenos hábitos!

Además también hay otras celebrities que los lucen con estampados, uniendo así dos tendencias en auge. Así hemos visto a Rihanna con un estampado en tonos azules o Nicole Richie con pantalones bombachos.

Así que ya sabeís para estar a la moda y ser la más 'in', ¡súbete los pantalones!