Tamara Gorro ha querido lanzar un contundente mensaje para concienciar sobre el exagerado consumismo en el que caemos una y otra vez, y es que muchas veces a pesar de tener ropa, seguimos insistiendo en que necesitamos más y dejándonos grandes sumas de dinero. Así, ha compartido con su familia virtual, una de las últimas gangas que se ha comprado nada más y nada menos que en el mercadillo.

"¡Mi vestido es de 3 euros! ¿Y sabéis qué? ¡Me veo monísima! Respeto al 100% la elección de cada uno a la hora de comprar, si uno es más feliz gastándose 1000 euros en un bolso, vestido, chaqueta... Ole a ella/él. Es más, es compatible llevar una marca y otra cosa del mercadillo. Yo nunca he sido una mujer que lleve una prenda excesivamente cara, más bien porque he crecido viendo cómo mi mamá tenía que trabajar horas y horas para comprarme unas deportivas", ha explicado la influencer. "A día de hoy mi familia trabaja como la mayoría de españoles, infinitas horas para una basura de sueldo y prefiero ayudar antes que ir yo con una prenda de X dinero. En resumen: no porque se tenga más, hay que gastarlo. Es mejor ahorrar, no sabes lo que necesitarás el día de mañana, es mi pensamiento".

Y los comentarios no se han hecho de esperar, ya que son muchos los que han aplaudido está iniciativa. "Me encanta tu reflexión, el llevar una prenda de un precio u otro no te hace ser mejor persona", "Me gusta como piensas y comparto la misma opinión que tu", "Pues sí señor tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo con tus palabras.", "Pues estás genial con el vestido", "Estás ideal… es lo que me gusta de ti, tu naturalidad y sinceridad. ¡Sigue así guapa!".

