El truco que esconde el criticado cambio de look de Tamara Gorro

Recientemente Tamara Gorro provocaba el asombro entre sus seguidores compartiendo el último cambio de look con el que se había atrevido: teñirse de rubia. Pero este cambio de imagen no había terminado… Tiempo después, la influencer y youtuber volvía a sorprender a sus followers con un nuevo flequillo.

Un cambio de imagen que no gustó a todos sus seguidores que no dudaron en criticar el nuevo look de Tamara Gorro.

Pero Tamara Gorro ha revelado finalmente la verdad, y es que el flequillo que lleva ahora tiene truco, ¡así lo ha revelado a través de sus redes sociales!