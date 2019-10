Desde que comenzasen a salir juntos hace años, Tamara Gorro y Ezequiel Garay siempre se han mostrado de lo más naturales frente a las cámaras. A través de sus redes sociales, y su canal de YouTube, Tamara Gorro comparte su día a día con todos sus seguidores. Y ahora ha tocado un nuevo cambio de look…

Tamara Gorro ha publicado en su cuenta personal de Instagram una imagen donde muestra su nueva imagen, y es que ahora la influencer y youtuber ha decidido rizarse el pelo.

Un look que no ha gustado a todos, y por lo que hemos podido leer en los comentarios, al que tampoco le ha gustado esta nueva imagen de Tamara ha sido a su marido, el jugador del Valencia Ezequiel Garay.

"Todo te queda bien mi amor", le escribe Ezequiel a Tamara junto a la foto donde muestra su nuevo look. Pero parece que el futbolista mentía…

"Papá!!! Jajajajajajaja no mientas que a ti no te gusta jajajajajja pero está bien, ya no duermes en el sofá jajajajaja", le responde Tamara Gorro de forma sincera y con mucho sentido del humor. ¡En el vídeo te mostramos esta comentadísima imagen!

