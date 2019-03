Tacones vs planos: y tú, ¿cuál eliges?

Existen muchas chicas que prefieren un tacón de infarto para su día a día y las hay que no aguantan en ellos ni media hora. Las que adoran prepararse por la noche solo para subirse a los zapatos o las que prefieren salir en planos. La verdad que para gustos los colores y si eres de las que no sabes por cual decantarte, te mostramos los beneficios de los zapatos de tacón y de los zapatos planos para que elijas tu preferido:

Por un lado nos centramos en lo bueno de los zapatos de tacón, en primer lugar todas sabemos que estilizan el cuerpo y sobre todo las piernas. Además, dan apariencia de piernas mucho más largas, y que si eres bajita unos tacones harán que luzcas mucho más alta. Yendo más allá, según a uróloga de la Universidad de Verona, María Cerruto, también ayudan a ejercitar los músculos del suelo pélvico ya que al usar tacones estos músculos están más relajados y aumentas de esta manera su fuerza y capacidad para contraerse y por ende mejora la capacidad sexual de la mujer que los usa.

También son una gran arma de seducción y mejoran tu postura puesto que te obligan a caminar erguida y derecha.

Por otro lado están las desventajas de usar tacones o beneficios de ir en planos que muchas prefieren. En primer lugar por comodidad ya que muchas chicas no son capaces de aguantar mucho rato en tantos centímetros. Además, las estadísticas muestran que las mujeres que usan este tipo de calzado tienen muchos más problemas en los pies. Si caminas incorrectamente puedes dañar algún músculo o incluso tus tobillos. Si usas tacones pero no sabes andar correctamente en ellos podrías dañar tus rodillas y columna vertebral al no ir en la postura adecuada. Comodidad y variedad definen al calzado plano y es que hoy en día se pueden combinar de mil maneras y encontrar una gran variedad para todos los gustos. Además con el zapato plano te olvidarás de los temidos juanetes, la aparición de las varices o los dedos irritados al ser un calzado mucho más confortable.

Es evidente que ninguna forma de calzado proporcionará todos los beneficios ni todas las desventajas con su uso por ello para todas aquellas que amen los zapatos tanto altos como bajos podrán seguir usando ambos mientras que tengan en cuenta que hay reglas que se aplican en muchos casos y una de ellas es "todo en exceso es perjudicial" y olvidarse del mito de que para lucir hay que sufrir porque en este área hay mucha variedad donde elegir y poder seguir yendo cómoda, a gusto y a la moda.